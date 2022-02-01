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Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
14:23, 01 Февраля, 2022
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
14:23, 01 Февраля, 2022
Важные новости на НикВести
угроза
Николаевские нардепы не поддержали постановление, которое могло лишить «Зорю»-«Машпроект» миллиардных заказов
Юлия Ткач
Сегодня 14:10
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Вчера 17:30
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Госстат: Николаевская область заняла 2 место по уровню средних зарплат среди регионов Украины
Вчера 15:00
НИКВЕСТИ
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Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
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Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Трансляция
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Задание по гуманитарноому блоку и направлению, связанному с АТО/ООС и
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Рабочая группа по оптимизации структуры
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
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От евробондов до сырья: как обострение конфликта с Россией повлияет на разные активы
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Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины
НикВести собрали для своей аудитории самую актуальную информацию о развитии терр
Дмитрий Булаш, НикВести
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
14:23, 01 Февраля, 2022
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
14:23, 01 Февраля, 2022
Реклама
важные новости
/ 01 февраля, 2022
угроза
Николаевские нардепы не поддержали постановление, которое могло лишить «Зорю»-«Машпроект» миллиардных заказов
Юлия Ткач
Сегодня 14:10
Реалии
В Вознесенске коронавирус лечат в палатах с ужасными условиями — в больнице говорят, что альтернативы нет
Сегодня 10:00
статистика
В Украине зафиксировали больше 30 тысяч новых COVID-случаев за сутки
Сегодня 08:40
долг
Первомайский военком на сессии горсовета пригласил депутатов на медкомиссию: «Иначе дам повестки»
Юлия Ткач
Вчера 17:30
скачок
Госстат: Николаевская область заняла 2 место по уровню средних зарплат среди регионов Украины
Вчера 15:00
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Брифинг о состоянии готовности медицинской системы области к COVID-19
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
БЛОГИ
І нехай діла ваші будуть такими, як слова
Станислав Мартиросов
Статьи
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Соня Кошкина, Олег Базар, LB.ua
Ставки на територіальну оборону
Минулого тижня президент Володимир Зеленський несподівано заявив в інтерв’ю The
Валентин Бадрак, LB.ua
От евробондов до сырья: как обострение конфликта с Россией повлияет на разные активы
Стратеги называют наращивание российских войск на границе с Украиной одной из са
Минфин
Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины
НикВести собрали для своей аудитории самую актуальную информацию о развитии терр
Дмитрий Булаш, НикВести