Согласно решению Центризбиркома, с 5 февраля в некоторых громадах Николаевской области стартует избирательный процесс.

В Гороховской, Владимировской и Ингульской громадах Баштанского района, а также в Мигиевской ТГ Первомайского района пройдут довыборы депутатов. В Степовской ОТГ будут выбирать нового главу, свидетельствуют данные Госреестра избирателей.

Отметим, что предыдущий Степовской сельский голова Павел Гасюк ушел в отставку летом прошлого года. Тогда в громаде разгорелся скандал вокруг налогов. Как сообщалось, группа крупных фермеров, заручившись поддержкой немалой части депутатов сельсовета, лоббировала уменьшение ставок налога на земли постоянной дислокации Вооруженных Сил Украины. На территории Степовской ТГ находится полигон «Широкий Лан», который ежегодно приносит миллионные доходы в местный бюджет громады. Аграрии пользовались частью земель Минобороны и таким образом хотели уменьшить себе налоговую нагрузку. Павел Гасюк, не желающий снижать ставки и терять миллионы доходов бюджета, из-за давления был вынужден сложить полномочия. За ним ушли заместитель головы и секретарь совета.

Напомним, в 2019 году появилась информация, что 30% территории полигон «Широкий Лан» на Николаевщине незаконно используются для ведения сельхоздеятельности.

27 февраля 2020 года под зданием Николаевского областного совета проходит митинг представителей Михайловской ОТГ, которые выступили против их присоединения к Степовскому сельсовету.