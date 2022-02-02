Не менее 43% граждан Украины готовы присоединиться в той или иной форме к сопротивлению российской агрессии.

Об этом говорится в совместном исследовании центра Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, обнародованном в среду, 2 февраля.

Согласно данным опроса, 10,5% жителей Украины готовы присоединиться к Вооруженным силам для сопротивления на фронте, еще 9% готовы присоединиться к добровольческим формированиям для борьбы на фронте и в тылу врага.

Кроме того, еще 23% готовы оказывать помощь деньгами, волонтерской работой, донорством крови.

При этом 18,5% опрошенных ответили, что «просто постараются выжить». А еще 4% попытаются уехать за пределы Украины. При этом каждый пятый гражданин Украины (22,5%) вообще не верит, что полномасштабное вторжение России когда-либо произойдет. Еще 11,6% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Предоставление Украине вооружений и проведение совместных военных учений с США и странами-членами ЕС и НАТО будут скорее сдерживать агрессию России – так считают 48% опрошенных. Противоположного мнения — это скорее провоцировать Россию — придерживаются 33%. Еще 18,7% опрошенных не смогли определиться.

Напомним, на оккупированной части Луганской области снова ввели комендантский час. Данный режим был отменен в октябре 2021.