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Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
11:12, 03 Февраля, 2022
Трансляция
11:12, 03 Февраля, 2022
Важные новости на НикВести
спорт
Олимпиада-2022: николаевец Абраменко понесет флаг Украины на церемонии открытия
Сегодня 11:34
медицина
В Николаеве планируют купить оборудование для лечения тяжелого заболевания глаз у людей с сахарным диабетом
Сегодня 10:16
рост
Новый антирекорд: в Украине почти 40 тысяч COVID-случаев за сутки
Сегодня 08:42
пандемия
Горздрав о заболеваемости COVID-19 в Николаеве: «Максимум неделя, и мы попадем в «красную» зону»
Юлия Ткач
Вчера 18:00
проблема
В Корабельном районе Николаева есть всего два бомбоубежища для населения — и то на бумаге
Алена Коханчук
Вчера 16:02
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Трансляция
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Задание по гуманитарноому блоку и направлению, связанному с АТО/ООС и
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Рабочая группа по оптимизации структуры
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
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Земельная комиссия Николаевского городского совета
Брифинг о состоянии готовности медицинской системы области к COVID-19
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І нехай діла ваші будуть такими, як слова
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Минулого тижня президент Володимир Зеленський несподівано заявив в інтерв’ю The
Валентин Бадрак, LB.ua
От евробондов до сырья: как обострение конфликта с Россией повлияет на разные активы
Стратеги называют наращивание российских войск на границе с Украиной одной из са
Минфин
Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины
НикВести собрали для своей аудитории самую актуальную информацию о развитии терр
Дмитрий Булаш, НикВести
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
11:12, 03 Февраля, 2022
Трансляция
11:12, 03 Февраля, 2022
Реклама
важные новости
/ 03 февраля, 2022
спорт
Олимпиада-2022: николаевец Абраменко понесет флаг Украины на церемонии открытия
Сегодня 11:34
медицина
В Николаеве планируют купить оборудование для лечения тяжелого заболевания глаз у людей с сахарным диабетом
Сегодня 10:16
рост
Новый антирекорд: в Украине почти 40 тысяч COVID-случаев за сутки
Сегодня 08:42
пандемия
Горздрав о заболеваемости COVID-19 в Николаеве: «Максимум неделя, и мы попадем в «красную» зону»
Юлия Ткач
Вчера 18:00
проблема
В Корабельном районе Николаева есть всего два бомбоубежища для населения — и то на бумаге
Алена Коханчук
Вчера 16:02
НИКВЕСТИ
HD
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Брифинг о состоянии готовности медицинской системы области к COVID-19
БЛОГИ
І нехай діла ваші будуть такими, як слова
Станислав Мартиросов
Статьи
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Соня Кошкина, Олег Базар, LB.ua
Ставки на територіальну оборону
Минулого тижня президент Володимир Зеленський несподівано заявив в інтерв’ю The
Валентин Бадрак, LB.ua
От евробондов до сырья: как обострение конфликта с Россией повлияет на разные активы
Стратеги называют наращивание российских войск на границе с Украиной одной из са
Минфин
Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины
НикВести собрали для своей аудитории самую актуальную информацию о развитии терр
Дмитрий Булаш, НикВести