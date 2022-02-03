Начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров сказал, что написал заявление об отставке, уточнив, что будет заниматься «чем-то недалеко от культуры и искусства».

Об этом речь шла во время вручения наград «Промінь культури», передают НикВести.

У него истек срок трудового договора.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич уточнил, что об этих намерениях ему было известно еще месяц назад.

— На самом деле мы так и договаривались, что он идет мне в помощь, но не будет этим заниматься до конца жизни. Уверен, что он будет находиться в орбите, и его все-таки притянет к нам. Работая в городском совета, работая с городом, постепенно с ним ассимилируешься и не можешь уже без него жить. Хочу поблагодарить его за то, что он задал новый уровень и новый стандарт такого человека, как начальник управления культуры, — указал Александр Сенкевич.

Как известно, в апреле 2017 года Юрий Любаров стал победителем открытого конкурса на замещение вакантной должности начальника управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета.

До этого он возглавлял детский городок «Сказка».

Отметим, что николаевцам Юрий Любаров известен как создатель ряда исторических проектов. Одним из которых является первый виртуальный музей города. Главная идея проекта – это дать возможность каждому человеку внимательно ознакомиться с экспонатами коллекций, которые ранее никто не видел, потому что они находятся в руках коллекционеров и краеведов, с которыми расстаться они не смогут, а вот сфотографировать и показать можно. Также, он является автором множества книг, в частности и роман об Оксане Макар.