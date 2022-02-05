Чтобы не раздражать Россию, Израиль сообщил странам Балтии, что заблокирует поставки израильского оружия Украине третьими странами.

Об этом сообщает Breaking Defense.

После объявления странами Балтии — Эстонией, Латвией и Литвой о полученном разрешении от США на передачу Украине оружия американского производства в рамках усилий по поддержке Киева перед лицом потенциального российского вторжения, Минобороны Израиля сообщило трем странам Балтии, что их возможный запрос о передачи оружия израильского производства Киеву будет отклонен.

Данное решение вызвано желанием Израиля сбалансировать свои отношения с Россией.

Как и США, Израиль изначально утвердил строгие правила для «конечных потребителей» в отношении оружия, продаваемого за границей, которые юридически ограничивают возможность страны-покупателя отправлять оборудование третьей стороне без разрешения первоначального производителя.

Решение о запрете Израиля был вызван опасениями, что Украина будет стремиться получить противотанковые комплексы Spike, совместного германо-израильского производства.

В Министерствах обороны стран Балтии эту информацию не подтвердили.

Минобороны Израиля также отказалось комментировать эту информацию, но анонимные источники в израильском военном ведомстве отметили «деликатность политики», которую правительство Израиля должно вести, когда дело касается России.

— Каждый вид косвенного вмешательства в украинский кризис может нанести ущерб особым отношениям между Тель-Авивом и Москвой. Все, что имеет хоть малейшее отношение к ситуации в Украине, должно подразумевать рассмотрение возможных последствий на очень высоком уровне, — пояснил высокопоставленный израильский эксперт в области обороны, который говорил с Breaking Defense на условиях анонимности, учитывая политические опасения.

В то же время, Россия, в отличие от Израиля, не обращает особого внимания на интересы Тель-Авива, посылая Израилю абсолютно четкие недружественные сигналы. Недавно Москва объявила о совместном с сирийскими ВВС патрулировании территорий, находящихся вблизи израильской границы. Передовые истребители ВВС России уже принимали участие в разведывательных полетах в районе Голанских высот в середине января, и, согласно заявлению российского Минобороны, эти полеты «будут продолжаться на регулярной основе».

Напомним, ранее Германия отказалась выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.