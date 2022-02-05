Чтобы не раздражать Россию, Израиль сообщил странам Балтии, что заблокирует поставки израильского оружия Украине третьими странами.
Об этом сообщает Breaking Defense.
После объявления странами Балтии — Эстонией, Латвией и Литвой о полученном разрешении от США на передачу Украине оружия американского производства в рамках усилий по поддержке Киева перед лицом потенциального российского вторжения, Минобороны Израиля сообщило трем странам Балтии, что их возможный запрос о передачи оружия израильского производства Киеву будет отклонен.
Данное решение вызвано желанием Израиля сбалансировать свои отношения с Россией.
Как и США, Израиль изначально утвердил строгие правила для «конечных потребителей» в отношении оружия, продаваемого за границей, которые юридически ограничивают возможность страны-покупателя отправлять оборудование третьей стороне без разрешения первоначального производителя.
Решение о запрете Израиля был вызван опасениями, что Украина будет стремиться получить противотанковые комплексы Spike, совместного германо-израильского производства.
В Министерствах обороны стран Балтии эту информацию не подтвердили.
Минобороны Израиля также отказалось комментировать эту информацию, но анонимные источники в израильском военном ведомстве отметили «деликатность политики», которую правительство Израиля должно вести, когда дело касается России.
— Каждый вид косвенного вмешательства в украинский кризис может нанести ущерб особым отношениям между Тель-Авивом и Москвой. Все, что имеет хоть малейшее отношение к ситуации в Украине, должно подразумевать рассмотрение возможных последствий на очень высоком уровне, — пояснил высокопоставленный израильский эксперт в области обороны, который говорил с Breaking Defense на условиях анонимности, учитывая политические опасения.
В то же время, Россия, в отличие от Израиля, не обращает особого внимания на интересы Тель-Авива, посылая Израилю абсолютно четкие недружественные сигналы. Недавно Москва объявила о совместном с сирийскими ВВС патрулировании территорий, находящихся вблизи израильской границы. Передовые истребители ВВС России уже принимали участие в разведывательных полетах в районе Голанских высот в середине января, и, согласно заявлению российского Минобороны, эти полеты «будут продолжаться на регулярной основе».
Напомним, ранее Германия отказалась выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.
Чтобы не раздражать Россию, Израиль сообщил странам Балтии, что заблокирует поставки израильского оружия Украине третьими странами.
Об этом сообщает Breaking Defense.
После объявления странами Балтии — Эстонией, Латвией и Литвой о полученном разрешении от США на передачу Украине оружия американского производства в рамках усилий по поддержке Киева перед лицом потенциального российского вторжения, Минобороны Израиля сообщило трем странам Балтии, что их возможный запрос о передачи оружия израильского производства Киеву будет отклонен.
Данное решение вызвано желанием Израиля сбалансировать свои отношения с Россией.
Как и США, Израиль изначально утвердил строгие правила для «конечных потребителей» в отношении оружия, продаваемого за границей, которые юридически ограничивают возможность страны-покупателя отправлять оборудование третьей стороне без разрешения первоначального производителя.
Решение о запрете Израиля был вызван опасениями, что Украина будет стремиться получить противотанковые комплексы Spike, совместного германо-израильского производства.
В Министерствах обороны стран Балтии эту информацию не подтвердили.
Минобороны Израиля также отказалось комментировать эту информацию, но анонимные источники в израильском военном ведомстве отметили «деликатность политики», которую правительство Израиля должно вести, когда дело касается России.
— Каждый вид косвенного вмешательства в украинский кризис может нанести ущерб особым отношениям между Тель-Авивом и Москвой. Все, что имеет хоть малейшее отношение к ситуации в Украине, должно подразумевать рассмотрение возможных последствий на очень высоком уровне, — пояснил высокопоставленный израильский эксперт в области обороны, который говорил с Breaking Defense на условиях анонимности, учитывая политические опасения.
В то же время, Россия, в отличие от Израиля, не обращает особого внимания на интересы Тель-Авива, посылая Израилю абсолютно четкие недружественные сигналы. Недавно Москва объявила о совместном с сирийскими ВВС патрулировании территорий, находящихся вблизи израильской границы. Передовые истребители ВВС России уже принимали участие в разведывательных полетах в районе Голанских высот в середине января, и, согласно заявлению российского Минобороны, эти полеты «будут продолжаться на регулярной основе».
Напомним, ранее Германия отказалась выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.