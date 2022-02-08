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Lazyboy Feat Cathy Battistessa - Dont Fret George
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Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
14:12, 08 Февраля, 2022
Трансляция
14:12, 08 Февраля, 2022
Важные новости на НикВести
ожидаемо
На реконструкцию сквера возле флага-гиганта нужно еще почти ₴25 млн, денег пока нет
Юлия Ткач
Сегодня 12:35
Решено
Федорова уволилась с должности врача-инфекциониста и ищет новую работу
Сегодня 10:44
Расследование
Семья уволенного главы управления СБУ в Николаевской области приобрела недвижимость на $1,5 млн, — СМИ
Сегодня 08:39
интересно
«Это легкий способ манипулировать», — олимпийский чемпион из Николаева Абраменко рассказал о COVID-тестах на играх в Пекине
Вчера 19:41
цифры
В 2021 году из бюджета Николаева не потратили больше 680 миллионов гривен
Юлия Ткач
Вчера 17:10
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Трансляция комиссии
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Трансляция
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Задание по гуманитарноому блоку и направлению, связанному с АТО/ООС и
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Рабочая группа по оптимизации структуры
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
Прямая трансляция
Земельная комиссия Николаевского городского совета
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Імітатори
Станислав Мартиросов
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Скасування призову до армії. Як реагують на півдні України?
Що означає указ президента України Володимира Зеленського про зміцнення обороноз
Олександр Янковський, Анна Андрющук, «Радіо Свобода»
"Тікати і відступати ніхто не буде". Чи готуються мери прикордонних міст до наступу Росії, і як можна вберегти себе
Соня Лукашова, Ольга Кириленко, Українська правда
Тревожный чемоданчик. Что положить в него, чтобы выжить
Один из возможных сценариев, о котором недавно писали мировые медиа: российские
Иван Бухтияров, hromadske
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Соня Кошкина, Олег Базар, LB.ua
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
14:12, 08 Февраля, 2022
Трансляция
14:12, 08 Февраля, 2022
Реклама
важные новости
/ 08 февраля, 2022
ожидаемо
На реконструкцию сквера возле флага-гиганта нужно еще почти ₴25 млн, денег пока нет
Юлия Ткач
Сегодня 12:35
Решено
Федорова уволилась с должности врача-инфекциониста и ищет новую работу
Сегодня 10:44
Расследование
Семья уволенного главы управления СБУ в Николаевской области приобрела недвижимость на $1,5 млн, — СМИ
Сегодня 08:39
интересно
«Это легкий способ манипулировать», — олимпийский чемпион из Николаева Абраменко рассказал о COVID-тестах на играх в Пекине
Вчера 19:41
цифры
В 2021 году из бюджета Николаева не потратили больше 680 миллионов гривен
Юлия Ткач
Вчера 17:10
НИКВЕСТИ
HD
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
Земельная комиссия Николаевского городского совета
БЛОГИ
Імітатори
Станислав Мартиросов
Статьи
Скасування призову до армії. Як реагують на півдні України?
Що означає указ президента України Володимира Зеленського про зміцнення обороноз
Олександр Янковський, Анна Андрющук, «Радіо Свобода»
"Тікати і відступати ніхто не буде". Чи готуються мери прикордонних міст до наступу Росії, і як можна вберегти себе
Соня Лукашова, Ольга Кириленко, Українська правда
Тревожный чемоданчик. Что положить в него, чтобы выжить
Один из возможных сценариев, о котором недавно писали мировые медиа: российские
Иван Бухтияров, hromadske
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Соня Кошкина, Олег Базар, LB.ua