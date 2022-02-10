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Совещание по проблемным вопросам интернатов Николаевщины
13:07, 10 Февраля, 2022
Совещание по проблемным вопросам интернатов Николаевщины
13:07, 10 Февраля, 2022
Важные новости на НикВести
сессия
Сенкевич созвал сессию Николаевского горсовета на 24 февраля
Сегодня 13:00
Актуально
На Николаещину направят 2 тыс. курсов препарата от COVID-19
Сегодня 11:15
Обидно
Николаевец Абраменко сегодня не выступит в Пекине — сборная Украины пропустит командный турнир по лыжной акробатике
Сегодня 09:12
эпидемия
В Украине за сутки больше 41 тысячи заражений COVID-19 и почти 300 смертей
Сегодня 08:41
come back
«До встречи на дорожке», — николаевская саблистка Харлан возвращается в большой спорт
Вчера 20:25
НИКВЕСТИ
HD
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Совещание по проблемным вопросам интернатов Николаевщины
Трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Трансляция комиссии
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Трансляция
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Задание по гуманитарноому блоку и направлению, связанному с АТО/ООС и
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Рабочая группа по оптимизации структуры
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
Прямая трансляция
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Скасування призову до армії. Як реагують на півдні України?
Що означає указ президента України Володимира Зеленського про зміцнення обороноз
Олександр Янковський, Анна Андрющук, «Радіо Свобода»
"Тікати і відступати ніхто не буде". Чи готуються мери прикордонних міст до наступу Росії, і як можна вберегти себе
Соня Лукашова, Ольга Кириленко, Українська правда
Тревожный чемоданчик. Что положить в него, чтобы выжить
Один из возможных сценариев, о котором недавно писали мировые медиа: российские
Иван Бухтияров, hromadske
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Соня Кошкина, Олег Базар, LB.ua
Совещание по проблемным вопросам интернатов Николаевщины
13:07, 10 Февраля, 2022
Совещание по проблемным вопросам интернатов Николаевщины
13:07, 10 Февраля, 2022
Реклама
важные новости
/ 10 февраля, 2022
сессия
Сенкевич созвал сессию Николаевского горсовета на 24 февраля
Сегодня 13:00
Актуально
На Николаещину направят 2 тыс. курсов препарата от COVID-19
Сегодня 11:15
Обидно
Николаевец Абраменко сегодня не выступит в Пекине — сборная Украины пропустит командный турнир по лыжной акробатике
Сегодня 09:12
эпидемия
В Украине за сутки больше 41 тысячи заражений COVID-19 и почти 300 смертей
Сегодня 08:41
come back
«До встречи на дорожке», — николаевская саблистка Харлан возвращается в большой спорт
Вчера 20:25
НИКВЕСТИ
HD
Совещание по проблемным вопросам интернатов Николаевщины
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
БЛОГИ
Імітатори
Станислав Мартиросов
Статьи
Скасування призову до армії. Як реагують на півдні України?
Що означає указ президента України Володимира Зеленського про зміцнення обороноз
Олександр Янковський, Анна Андрющук, «Радіо Свобода»
"Тікати і відступати ніхто не буде". Чи готуються мери прикордонних міст до наступу Росії, і як можна вберегти себе
Соня Лукашова, Ольга Кириленко, Українська правда
Тревожный чемоданчик. Что положить в него, чтобы выжить
Один из возможных сценариев, о котором недавно писали мировые медиа: российские
Иван Бухтияров, hromadske
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Соня Кошкина, Олег Базар, LB.ua