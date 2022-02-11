Издание The Guardian сообщает, что президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

По словам собеседников издания, Джо Байден якобы сообщил это после совещания в оперативном штабе в Белом доме, на котором обсуждались последние разведданные о наращивании российской военной мощи, пишет Украинская правда.

В то же время, сообщается, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США не верят, что Владимир Путин уже дал окончательный приказ о наступлении.

Как сообщалось, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине. По его словам, вторжение может произойти до 20 февраля.