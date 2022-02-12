В Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ.

Об этом заявили в Министерстве обороны России в субботу, 12 февраля.

В ведомстве рассказали, что боевые корабли, катера и суда обеспечения флота в составе корабельных группировок вышли из пунктов постоянного базирования Севастополь и Новороссийск и «совершили переход в назначенные районы». Такие мероприятия проводятся под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова.

Всего для выполнения задач задействовано более 30 боевых кораблей разного класса из состава Черноморского и других флотов.

— Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника, — заявили в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что на разных этапах корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

Напомним, спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.