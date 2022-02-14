Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила тендер на обслуживание интеллектуальной системы взвешивания фур в движении WIM с ожидаемой стоимостью в 4 миллиона 380 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует данные системы электронных закупок Prozorro.

Подрядчик должен будет до 31 декабря 2022 года предоставлять услуги по техническому обслуживанию, текущему ремонту, калибровке и поверке площадок WIM на автодорогах Николаевской области. В частности, круглосуточно мониторить работу WIM-ов, очищать оборудование от грязи и пыли, а также при необходимости производить замену элементов системы взвешивания фур в движении.

Такие услуги подрядная организация должна будет предоставлять на четырех автодорогах в области: «Днепр – Николаев» (через Кривой Рог), «Александровка – Кропивницкий – Николаев», «Благовещенское – Николаев» и «Нечаянное – Очаков».

Система WIM — инструмент для борьбы с перегруженным крупногабаритным транспортом. Благодаря встроенным в дорожное покрытие датчикам система позволяет точно определить вес грузовика. Кроме весовых датчиков, WiM оснащен другими интерактивными модулями. Камеры фиксируют скорость, габариты, номерные знаки транспортного средства. Система позволяет идентифицировать перегруженный автомобиль без остановки движения. Сводная информация будет передаваться на устройстве инспекторов и фиксироваться в базе данных.

Ранее Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила тендер на установку интеллектуальной системы взвешивания фур в движении WIM на автодороге «Днепр – Николаев» с ожидаемой стоимостью в 34 миллиона гривен.