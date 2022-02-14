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El Suerte - Isabela
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Брифинг по готовности Сил территориальной обороны в Николаевской области
16:10, 14 Февраля, 2022
Брифинг по готовности Сил территориальной обороны в Николаевской области
16:10, 14 Февраля, 2022
Важные новости на НикВести
Своевременно
Николаевский облсовет соберется завтра на сессию, чтобы обсудить угрозу вторжения РФ и укрепить оборону
Сегодня 15:46
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Выступление николаевского олимпийца Абраменко покажут на большом экране
Сегодня 13:49
земля
Фермеры через суд отменили повышение налога на земли полигона под Николаевом, которые они обрабатывают
Сегодня 11:35
спад
В Украине почти 17 тысяч COVID-случаев и 142 смерти за сутки
Сегодня 09:00
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В Николаеве оборудуют общедоступные слипы для спуска катеров
Вчера 15:51
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Совещание по проблемным вопросам интернатов Николаевщины
Трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Трансляция комиссии
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Трансляция
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Задание по гуманитарноому блоку и направлению, связанному с АТО/ООС и
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Рабочая группа по оптимизации структуры
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
Прямая трансляция
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Імітатори
Станислав Мартиросов
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Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Всю прошлую неделю в Украине и вокруг нее сохранялась высокая дипломатическая ак
Владислав Красинский, Милан Лелич РБК-Украина
Паниковать или сохранять спокойствие? Главное о последних событиях по поводу российской угрозы
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Зекономити на опаленні: де узяти кошти на термомодернізацію
Олександр Децик, Назар Шевчук, LB.ua
Спортзал раздора, или когда начальник не слышит инвалидов
В канун нового года руководство Николаевской спортшколы для детей с инвалиднос
Татьяна Фабрикова, «Рідне Прибужжя»
Брифинг по готовности Сил территориальной обороны в Николаевской области
16:10, 14 Февраля, 2022
Брифинг по готовности Сил территориальной обороны в Николаевской области
16:10, 14 Февраля, 2022
Реклама
важные новости
/ 14 февраля, 2022
Своевременно
Николаевский облсовет соберется завтра на сессию, чтобы обсудить угрозу вторжения РФ и укрепить оборону
Сегодня 15:46
Поддержим
Выступление николаевского олимпийца Абраменко покажут на большом экране
Сегодня 13:49
земля
Фермеры через суд отменили повышение налога на земли полигона под Николаевом, которые они обрабатывают
Сегодня 11:35
спад
В Украине почти 17 тысяч COVID-случаев и 142 смерти за сутки
Сегодня 09:00
развитие
В Николаеве оборудуют общедоступные слипы для спуска катеров
Вчера 15:51
НИКВЕСТИ
HD
Совещание по проблемным вопросам интернатов Николаевщины
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
БЛОГИ
Імітатори
Станислав Мартиросов
Статьи
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Всю прошлую неделю в Украине и вокруг нее сохранялась высокая дипломатическая ак
Владислав Красинский, Милан Лелич РБК-Украина
Паниковать или сохранять спокойствие? Главное о последних событиях по поводу российской угрозы
Маркиян Климковецкий, hromadske
Зекономити на опаленні: де узяти кошти на термомодернізацію
Олександр Децик, Назар Шевчук, LB.ua
Спортзал раздора, или когда начальник не слышит инвалидов
В канун нового года руководство Николаевской спортшколы для детей с инвалиднос
Татьяна Фабрикова, «Рідне Прибужжя»