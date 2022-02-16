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Совещание с руководством КП «Фармация»
11:16, 16 Февраля, 2022
Совещание с руководством КП «Фармация»
11:16, 16 Февраля, 2022
Важные новости на НикВести
Проблема
Николаевская «Фармация» накопила ₴5 млн долгов, сотрудники массово увольняются
Сегодня 12:00
проблема
В Рыбаковке строители повредили газопровод — без газа остались 552 дома и 9 соцобъектов
Сегодня 09:25
статистика
В Украине больше 30 тысяч случаев COVID за сутки и 310 смертей
Сегодня 08:37
нет кворума
В горсовете Николаева не могут обеспечить явку депутатов на внеочередную сессию по теробороне, — лидер «ЕС» Киселева
Вчера 17:50
хватит?
Николаевский облсовет принял целевую программу и выделил ₴2 млн на территориальную оборону
Вчера 14:44
НИКВЕСТИ
HD
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Совещание с руководством КП «Фармация»
Трансляция
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция депутатской комиссии
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Трансляция комиссии
Совещание по проблемным вопросам интернатов Николаевщины
Трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Трансляция комиссии
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Трансляция
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Імітатори
Станислав Мартиросов
Статьи
Сухой фонтан задавят высотками?
Сейчас в Николаеве строят значительно больше, нежели пять-десять лет назад. И эт
«Вечерний Николаев», С.Радишевский
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Всю прошлую неделю в Украине и вокруг нее сохранялась высокая дипломатическая ак
Владислав Красинский, Милан Лелич РБК-Украина
Паниковать или сохранять спокойствие? Главное о последних событиях по поводу российской угрозы
Маркиян Климковецкий, hromadske
Зекономити на опаленні: де узяти кошти на термомодернізацію
Олександр Децик, Назар Шевчук, LB.ua
Совещание с руководством КП «Фармация»
11:16, 16 Февраля, 2022
Совещание с руководством КП «Фармация»
11:16, 16 Февраля, 2022
Реклама
важные новости
/ 16 февраля, 2022
Проблема
Николаевская «Фармация» накопила ₴5 млн долгов, сотрудники массово увольняются
Сегодня 12:00
проблема
В Рыбаковке строители повредили газопровод — без газа остались 552 дома и 9 соцобъектов
Сегодня 09:25
статистика
В Украине больше 30 тысяч случаев COVID за сутки и 310 смертей
Сегодня 08:37
нет кворума
В горсовете Николаева не могут обеспечить явку депутатов на внеочередную сессию по теробороне, — лидер «ЕС» Киселева
Вчера 17:50
хватит?
Николаевский облсовет принял целевую программу и выделил ₴2 млн на территориальную оборону
Вчера 14:44
НИКВЕСТИ
HD
Совещание с руководством КП «Фармация»
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Совещание по проблемным вопросам интернатов Николаевщины
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
БЛОГИ
Імітатори
Станислав Мартиросов
Статьи
Сухой фонтан задавят высотками?
Сейчас в Николаеве строят значительно больше, нежели пять-десять лет назад. И эт
«Вечерний Николаев», С.Радишевский
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Всю прошлую неделю в Украине и вокруг нее сохранялась высокая дипломатическая ак
Владислав Красинский, Милан Лелич РБК-Украина
Паниковать или сохранять спокойствие? Главное о последних событиях по поводу российской угрозы
Маркиян Климковецкий, hromadske
Зекономити на опаленні: де узяти кошти на термомодернізацію
Олександр Децик, Назар Шевчук, LB.ua