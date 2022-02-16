Николаевское областное коммунальное предприятие «Фармация» находится в критической ситуации, существует угроза закрытия аптек в громадах области.

Об этом заявила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в среду, 16 февраля, передают НикВести.

— У нас критическая ситуация. У вас есть долги по зарплате за 2 месяца. Также у вас нет денег на оплату в следующем месяце. Стоит вопрос о закрытии аптек, поскольку там некому будет работать, также нечего там продавать, — сказала Анна Замазеева.

В декабре-январе уже уволились 16 человек.

Также ситуация усложняется из-за того, что с апреля все антибиотики будут продаваться только по рецепту, а значит, в каждую сельскую аптеку нужно закупить компьютер. Также каждую заведующую нужно обучить, а также передать ей токен (электронный ключ — прим.).

Выяснилось, что на сегодня нет денег, чтобы все аптеки технически усовершенствовать.

Отметим, что в декабре прошлого кода не продлили контракт с многолетним директором николаевского КП «Фармация» Евгенией Редькиной.

Ее назначили директором КП «Фармация» в 2011 году.

С 29 декабря 2021 года исполняет обязанности директора КП «Фармация» Татьяна Дидан.