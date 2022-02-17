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Бумбокс І Tonique Le Deejay - Наодинці
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Земельная комиссия Николаевского городского совета
15:03, 17 Февраля, 2022
Земельная комиссия Николаевского городского совета
15:03, 17 Февраля, 2022
Важные новости на НикВести
реставрация
Ремонт фасада николаевского русдрама перенесут на весну — нужна хорошая погода
Сегодня 15:10
ожидание
В Николаевской ОГА рассчитывают уже в 2022 году получить из госбюджета первый транш на реконструкцию ДОФа
Сегодня 13:00
опасно
«Посмотрите, где приходится играть нашим детям», — жители Намыва третий год просят заменить аварийную площадку
Сегодня 11:53
Наконец-то
Николаев добился своего: Минфин согласился принять Варваровский мост на баланс государства
Юлия Ткач
Сегодня 08:51
большой ремонт
В Николаевской ОГА определились, кто за ₴48 млн отремонтирует корпус в областной больнице
Вчера 18:15
НИКВЕСТИ
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Совещание с руководством КП «Фармация»
Трансляция
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция депутатской комиссии
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Трансляция комиссии
Совещание по проблемным вопросам интернатов Николаевщины
Трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Трансляция комиссии
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Трансляция
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БЛОГИ
Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайла
Олег Деренюга
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Сухой фонтан задавят высотками?
Сейчас в Николаеве строят значительно больше, нежели пять-десять лет назад. И эт
«Вечерний Николаев», С.Радишевский
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Всю прошлую неделю в Украине и вокруг нее сохранялась высокая дипломатическая ак
Владислав Красинский, Милан Лелич РБК-Украина
Паниковать или сохранять спокойствие? Главное о последних событиях по поводу российской угрозы
Маркиян Климковецкий, hromadske
Зекономити на опаленні: де узяти кошти на термомодернізацію
Олександр Децик, Назар Шевчук, LB.ua
Земельная комиссия Николаевского городского совета
15:03, 17 Февраля, 2022
Земельная комиссия Николаевского городского совета
15:03, 17 Февраля, 2022
Реклама
важные новости
/ 17 февраля, 2022
реставрация
Ремонт фасада николаевского русдрама перенесут на весну — нужна хорошая погода
Сегодня 15:10
ожидание
В Николаевской ОГА рассчитывают уже в 2022 году получить из госбюджета первый транш на реконструкцию ДОФа
Сегодня 13:00
опасно
«Посмотрите, где приходится играть нашим детям», — жители Намыва третий год просят заменить аварийную площадку
Сегодня 11:53
Наконец-то
Николаев добился своего: Минфин согласился принять Варваровский мост на баланс государства
Юлия Ткач
Сегодня 08:51
большой ремонт
В Николаевской ОГА определились, кто за ₴48 млн отремонтирует корпус в областной больнице
Вчера 18:15
НИКВЕСТИ
HD
Совещание с руководством КП «Фармация»
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Совещание по проблемным вопросам интернатов Николаевщины
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
БЛОГИ
Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайла
Олег Деренюга
Статьи
Сухой фонтан задавят высотками?
Сейчас в Николаеве строят значительно больше, нежели пять-десять лет назад. И эт
«Вечерний Николаев», С.Радишевский
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Всю прошлую неделю в Украине и вокруг нее сохранялась высокая дипломатическая ак
Владислав Красинский, Милан Лелич РБК-Украина
Паниковать или сохранять спокойствие? Главное о последних событиях по поводу российской угрозы
Маркиян Климковецкий, hromadske
Зекономити на опаленні: де узяти кошти на термомодернізацію
Олександр Децик, Назар Шевчук, LB.ua