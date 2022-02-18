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Заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС
11:07, 18 Февраля, 2022
Заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС
11:07, 18 Февраля, 2022
Важные новости на НикВести
с любовью
Абраменко посвятил завоеванное ним на Олимпиаде-2022 «серебро» Украине: «Я чувствовал взволнованные глаза перед моими прыжками»
Сегодня 10:04
сводка
За сутки в Украине почти 35 тысяч новых случаев коронавируса, из них 1235 – на Николаевщине
Сегодня 08:44
угроза
Начало в 00:30 по Киеву, — Аваков сообщил, что боевики «ЛНР» приняли решение о массовых обстрелах позиций ВСУ
Сегодня 00:25
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Главнокомандующий ВСУ: Боевики готовят новые провокации и собираются эвакуировать население на оккупированных территориях
Сегодня 00:06
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Виноваты коты: в Николаеве жильцам дома насчитали плату за отопление по среднему тарифу из-за поломки счетчика
Катерина Булаш
Вчера 17:41
НИКВЕСТИ
HD
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Заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС
Трансляция
Совещание с руководством КП «Фармация»
Трансляция
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция депутатской комиссии
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Трансляция комиссии
Совещание по проблемным вопросам интернатов Николаевщины
Трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Трансляция комиссии
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
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БЛОГИ
Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайла
Олег Деренюга
Статьи
Офіс кар’єрного розвитку жінок Миколаєві: бути щасливою, займатись улюбленою справою та відчувати гармонію всередині себе!
У місті Миколаєві на базі соціального підприємства «Кав’ярні «GGspace» створено
ГО «Інноваційні соціальні рішення».
Сухой фонтан задавят высотками?
Сейчас в Николаеве строят значительно больше, нежели пять-десять лет назад. И эт
«Вечерний Николаев», С.Радишевский
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Всю прошлую неделю в Украине и вокруг нее сохранялась высокая дипломатическая ак
Владислав Красинский, Милан Лелич РБК-Украина
Паниковать или сохранять спокойствие? Главное о последних событиях по поводу российской угрозы
Маркиян Климковецкий, hromadske
Заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС
11:07, 18 Февраля, 2022
Заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС
11:07, 18 Февраля, 2022
Реклама
важные новости
/ 18 февраля, 2022
с любовью
Абраменко посвятил завоеванное ним на Олимпиаде-2022 «серебро» Украине: «Я чувствовал взволнованные глаза перед моими прыжками»
Сегодня 10:04
сводка
За сутки в Украине почти 35 тысяч новых случаев коронавируса, из них 1235 – на Николаевщине
Сегодня 08:44
угроза
Начало в 00:30 по Киеву, — Аваков сообщил, что боевики «ЛНР» приняли решение о массовых обстрелах позиций ВСУ
Сегодня 00:25
обострение
Главнокомандующий ВСУ: Боевики готовят новые провокации и собираются эвакуировать население на оккупированных территориях
Сегодня 00:06
вот так проблема
Виноваты коты: в Николаеве жильцам дома насчитали плату за отопление по среднему тарифу из-за поломки счетчика
Катерина Булаш
Вчера 17:41
НИКВЕСТИ
HD
Заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС
Совещание с руководством КП «Фармация»
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Совещание по проблемным вопросам интернатов Николаевщины
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
БЛОГИ
Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайла
Олег Деренюга
Статьи
Офіс кар’єрного розвитку жінок Миколаєві: бути щасливою, займатись улюбленою справою та відчувати гармонію всередині себе!
У місті Миколаєві на базі соціального підприємства «Кав’ярні «GGspace» створено
ГО «Інноваційні соціальні рішення».
Сухой фонтан задавят высотками?
Сейчас в Николаеве строят значительно больше, нежели пять-десять лет назад. И эт
«Вечерний Николаев», С.Радишевский
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Всю прошлую неделю в Украине и вокруг нее сохранялась высокая дипломатическая ак
Владислав Красинский, Милан Лелич РБК-Украина
Паниковать или сохранять спокойствие? Главное о последних событиях по поводу российской угрозы
Маркиян Климковецкий, hromadske