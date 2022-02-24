Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с международными партнерами о санкциях протиф РФ и оборонной помощи Украине.

Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что общался с президентом США Джо Байденом, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой и премьером Британии Борисом Джонсоном.

— Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен ппринудить Россию к миру, — написал президент.

Ранее сообщалось, что в связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.