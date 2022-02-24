Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с международными партнерами о санкциях протиф РФ и оборонной помощи Украине.
Об этом он написал в своем Twitter.
Он отметил, что общался с президентом США Джо Байденом, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой и премьером Британии Борисом Джонсоном.
— Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен ппринудить Россию к миру, — написал президент.
Ранее сообщалось, что в связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Напомним, что жители разных городов Украины под утро 24 февраля сообщают в Сети о многочисленных взрывах. Речь идёт о Харькове, Мариуполе, Одессе, Киеве, Николаеве.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с международными партнерами о санкциях протиф РФ и оборонной помощи Украине.
Об этом он написал в своем Twitter.
Он отметил, что общался с президентом США Джо Байденом, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой и премьером Британии Борисом Джонсоном.
— Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен ппринудить Россию к миру, — написал президент.
Ранее сообщалось, что в связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Напомним, что жители разных городов Украины под утро 24 февраля сообщают в Сети о многочисленных взрывах. Речь идёт о Харькове, Мариуполе, Одессе, Киеве, Николаеве.