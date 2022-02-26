Подразделениям территориальной обороны Николаева нужна помощь жителей города.

Потребности:

Форма (камуфляж, пиксель) — 3

Броник + плиты — 5

Разгрузка для броника (желательно система РПС) — 5

Каска — 5

Наколенники — 5 пар

Налокотники — 5 пар

Берцы или ботинки тактические — 2

Перчатки тактические — 5 пар

Термобельё (или тёплые вещи) — 4

Ремни армейские — 2

Рации с подстанциями — 5

Аптечка — много

Турникеты — много

Жгуты — много

Бинты обычный + гельмостатические — много

Скотч широкий или Армированный — 5

Маркеры перманентные чёрные — 10

Перчатки одноразовые — много

Ножницы тактические (либо качественные прочные) — 5

Спальники — 5

Карематы — 5

Рюкзаки армейские — 5

Сигареты — много

Носки — много

Адрес: ул. Курортная 2А (школа № 6), номер — 063 320 3042.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.