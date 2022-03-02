Один из якобы пленных пограничников с острова Змеиный, интервью с которым показали на российских телеканалах, оказался крымчанином Евгением Малохрено, который после аннексии Крыма получил российское гражданство.

Как пишут НикВести, 27 февраля об этом сообщил предприниматель родом из Николаева Александр Сторожук.

—Пропагандисты показали интервью якобы с пленным погранзаставы острова Змеиный. В жизни этого актера зовут Евгений Малохрено, из Крыма. Не имеет никакого отношения ни к военным, ни к Украине. Всю жизнь бухал, работал водителем Камаза, - написал Александр Сторожук.

Видео с якобы пленным украинским пограничником Русланом Муренко облетело российские СМИ. На нем он рассказывает, как «сдался» в плен вместе с сослуживцами. Также он хвалит российских военных, которые «работали, как профессионалы» и хорошо с ними обращались. На видео он сетовал также на украинские власти, которые сообщили о смерти пограничников с острова, и передавал привет родным.

— Если нас похоронили, значит нас и думали похоронить. Все подняли руки вверх, побросали ружья. Нас на пирсе построили. Как обычно, как работают профессионалы. Положили, мы полежали, пока нас посчитали. Пару пацанов прыгнули неудачно, им оказали помощь. Никто никого не был, думали, будет хуже, - рассказывал он.

НикВести проверили информацию и тоже установили настоящую личность «актера». А сегодня кибервойска получили доступ к сканкопиям документов. Их опубликовал днепровский предприниматель Назар Токарь.

Согласно документам, человека на фото зовут Евгением Евгеньевичем Малохрено, родился 20 января в 1974 году. Он всегда жил в Крыму, на данный момент – в Севастополе по адресу улица Морской Пехоты, 22 кв. 16. Тел. +7-978-803-67-57.

После оккупации Крыма Россией он сменил украинское гражданство на российское, о чем также свидетельствуют документы.

Напомним, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину сообщили, что 13 украинских пограничников накрыли ракетно-артиллерийский ударом на острове Змеиный после того, как они отказались сдаться российским оккупантам. Также была опубликована аудиозапись разговора. На ней слышно, как украинский воин в ответ на требование сдаться посылает врага на **й.

После Россия заявила, что пограничники живы и взяты в плен. Спустя несколько дней командование Военно-Морских Сил ВСУ подтвердило, что украинские пограничники с острова Змеиного могут быть живы.