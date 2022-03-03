Из Геническа в сторону Херсона выдвинулась колонна с «гуманитарной помощью». Ее сопровождают съёмочные группы российских телеканалов.

Об этом сообщает МОСТ.

В Херсоне они будут снимать постановочные сюжеты о «любви херсонцев к россиянам», за что им будут раздавать продуктовое наборы. Сегодня такие сюжеты снимали в Геническе и Мелитополе.

Ранее сообщалось, что оккупнаты, захватившие студию телевидения и телецентр в Херсоне, отключили телевизионный сигнал.

Ранее сообщалось, что в Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК «Суспільне мовлення: Херсон». По имеющейся информации, российские солдаты через каналы связи планируют распространять дезинформацию о якобы «капитуляции и подписании мирного договора с РФ».