Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Из Геническа в сторону Херсона выдвинулась колонна с «гуманитарной помощью». Ее сопровождают съёмочные группы российских телеканалов.
Об этом сообщает МОСТ.
В Херсоне они будут снимать постановочные сюжеты о «любви херсонцев к россиянам», за что им будут раздавать продуктовое наборы. Сегодня такие сюжеты снимали в Геническе и Мелитополе.
Ранее сообщалось, что оккупнаты, захватившие студию телевидения и телецентр в Херсоне, отключили телевизионный сигнал.
Ранее сообщалось, что в Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК «Суспільне мовлення: Херсон». По имеющейся информации, российские солдаты через каналы связи планируют распространять дезинформацию о якобы «капитуляции и подписании мирного договора с РФ».
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Из Геническа в сторону Херсона выдвинулась колонна с «гуманитарной помощью». Ее сопровождают съёмочные группы российских телеканалов.
Об этом сообщает МОСТ.
В Херсоне они будут снимать постановочные сюжеты о «любви херсонцев к россиянам», за что им будут раздавать продуктовое наборы. Сегодня такие сюжеты снимали в Геническе и Мелитополе.
Ранее сообщалось, что оккупнаты, захватившие студию телевидения и телецентр в Херсоне, отключили телевизионный сигнал.
Ранее сообщалось, что в Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК «Суспільне мовлення: Херсон». По имеющейся информации, российские солдаты через каналы связи планируют распространять дезинформацию о якобы «капитуляции и подписании мирного договора с РФ».