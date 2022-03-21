Журналисты «Нового времени» создали сюжет о том, как латинская буква «Z» ознаменовала новую войну России против Украины.

Видео можно посмотреть на канале «Нового времени» в TouTube.

Кто придумал наносить буквы «Z» и «V» на российскую военную технику, отправленную в Украину, неизвестно. Однако через несколько недель прокремлевские медиа сделали их символами новой войны.

Минобороны составляет с ними лозунги «Za мир», а приверженцы президента РФ Владимира Путина носят их на одежде, как символ поддержки Кремля.

— Критики называют ее новой свастикой, сторонники — символом борьбы с неонацистами, — говорится в сюжете о букве «Z» в российской пропаганде.

По мнению экспертов, таким образом обозначают тактических групп — западные и восточные военные округи. В различных флешмобах в поддержку действий власти участвуют российские блогеры, бюджетники, к ним привлекают даже детей. Такие акции напрямую финансируются из Кремля.

Подробнее о символике российской агрессии можно узнать в сюжете «Нового времени».