Флаг в николаевском сквере. Фото: Manu Brabo/The Wall Street Journal

Идут 32 сутки противостояния украинского народа широкомасштабной российской агрессии.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях. Имеют место неединичные случаи мародерства, похищения людей и имущества.

Согласно информации британской разведки, российские войска концентрируют свои усилия, чтобы попытаться оцепить украинские силы на Донбассе, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге. Отметим, что 25 марта российское минобороны заявило, что будут концентрироваться на «полном освобождении Донбасса», но и могут попытаться взять штурмом Киев, Харьков и другие областные центры.

За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены 7 вражеских атак. Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 — автомобильной техники противника, один миномет. Утраты захватчиков в живой силе уточняются. Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражен 1 самолет, 12 беспилотников разных типов и 2 крылатые ракеты.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.

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«Укрзалізниця» дополнительно назначила на 27 марта ряд эвакуационных рейсов из Харькова, Днепра, Краматорска и Одессы, сообщает перевозчик.

Харьков:

11:30 — №209/210 Харьков — Ивано-Франковск.

Днепр:

20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.

Краматорск:

13:00 — №278/277 Краматорск — Львов;

16:00 — №280/279 Краматорск — Львов.

Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно примерно в 00:00 вот здесь.

Напоминаем, что все эвакуационные рейсы бесплатны, посадка приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может изменяться с учетом оперативной ситуации.

За минувшие сутки ВСУ отбили на Донецком и Луганском направлениях, отбили 7 атак врага, уничтожили 8 танков и другую технику захватчиков.

Российские войска продолжают применять против Украины фосфорные бомбы, сообщил американский журналист из Buzzfeed News Кристофер Миллер. Использование такого оружия заметили возле Авдеевки.

«Это происходит сейчас на линии фронта возле Авдеевки, российские войска используют белый фосфор против украинцев. Фото от украинского лейтенанта, сделанное в режиме реального времени. Он описал ситуацию как «безумие», — написал журналист.

Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что десятки громад и несколько монастырей добровольно присоединились к ПЦУ.

— Десятки громад, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали Томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу Церкви и Украины. Дверь Православной церкви Украины и наши сердца открыты для всех! — сказал Епифаний.

Кабинет министров приравнял каски и бронежилеты к гуманитарной помощи, что упрощает их ввоз в Украину. Кабмин в постановлении определил перечень товаров гуманитарной помощи, к которым применяется отдельный порядок пропуска через таможенную границу Украины: пластины к бронежилетам, переносные радиостанции негражданского назначения, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры негражданского назначения, бинокли, монокуляры другие оптические трубы, магниферы, увеличители негражданского назначения, коллиматорные прицелы, прицелы негражданского назначения, тепловизоры и приборы ночного видения.