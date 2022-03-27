Минобороны Азербайджана требует от России обеспечить вывод войск Армении с международно признанных территорий Азербайджана и больше не использовать выражение «Нагорный Карабах».

Об этом идет речь в заявлении азербайджанского оборонного ведомства.

Азербайджан заявил, что обвинения РФ в том, что Баку якобы нарушает договоренности по так называемому Нагорному Карабаху, не соответствуют действительности.

— Данное заявление министерства обороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений и Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года, — говорится в заявлении Азербайджана.

Так, Минобороны Азербайджана призвало минобороны РФ, в соответствии с положениями трехсторонней Декларации о союзническом взаимодействии, «полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана».

Кроме того, Баку требует не представлять «в искаженной форме» передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий страны и не использовать выражение «Нагорный Карабах», а правильно указывать название территорий Азербайджана.

Минобороны страны отмечает, что нет никакой административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах», а название села, упоминающегося в заявлении, не Фурух, а Фаррух.

Согласно заявлению, 25 марта состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром обороны россии Сергеем Шойгу. Они обсудили ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, где находятся российские миротворцы.

Напомним, Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в нарушении линии столкновения в зоне ответственности «российской миротворческой миссии» 24 марта и захвате села Парух в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в попытке «ввести в заблуждение международное сообщество» дезинформацией по поводу ситуации.

26 марта минобороны РФ заявило, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности «российского миротворческого контингента» на территории Нагорного Карабаха и открыли огонь.