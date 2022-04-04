4 апреля идут 40-е сутки противостояния украинцев полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По информации Генштаба, в России активизировалась скрытая мобилизация резервистов в Краснодарском, Пермском краях, республике Дагестан, Ингушетия, Калмыкии. При отборе предпочтение отдают тем, кто имеет боевой опыт. Командование вооруженных сил РФ рассчитывает привлечь примерно 60 тысяч человек.

В тоже время оккупанты продолжают нанесение ракетных ударов по объектам критической и жилой инфраструктуры на всей территории Украины. Продолжается штурм Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой области.

Захватчики продолжают обстреливать Николаев. Вчера днем ракетные удары были нанесены по разным районам города, в том числе центру. По информации мэра Александра Сенкевича, стреляли из реактивных система залпового огня «Ураган». Атака продолжилась ночью и утром — есть пострадавшие, повреждены жилые дома и соцобъекты.

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Президент Владимир Зеленский в интервью американской программе Face the Nation рассказал о своем отношении к переговорам с РФ.

— У меня как президента Украины не может быть человеческой позиции относительно диалога с Путиным... Сложно говорить, после того, что сделано, мы можем вести какие-либо переговоры с Россией. Но это на личном уровне. А как президент – я должен с ним говорить, - объяснил он.

Есть информация о пострадавшем в Николаеве. Мужчина, услышав взрывы, начал убегать. Когда понял, что угроза близко, лег на землю. Осколки кассетных снарядов повредили ему руку и ногу. От верной гибели его спасло то, что он вовремя лег на землю.

Утром Николаев снова обстреляли кассетными снарядами с реактивных систем залпового огня. Взрывы были слышны в разных частях города. Судя по фото, имеющимся в распоряжении НикВести, опять зацепили обычную гражданскую инфраструктуру — жилые дома, объекты социальной сферы. Есть информация о раненых.