Дефолт России по внешним обязательствам (первый за более чем сто лет) после еще одной жестокой недели в финансовом секторе страны-агрессора почти неизбежен.

Такие выводы делают эксперты, пишет Bloomberg.

Так, Минфин США приостановил выплаты долларовых долгов со счетов России в банках США, усилив ограничения по стране. После этого, когда попытка платежа в жесткой валюте была заблокирована, Россия нарушила условия по двум выпускам облигаций, заплатив инвесторам рублями вместо долларов. Это еще сильнее приблизило РФ к дефолту.

Теперь данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятности того, что в течение 12 месяцев Россия объявит о дефолте — согласно последнему исследованию компании ICE Data Services, занимающейся анализом финансовых рынков.

Последний дефолт в России объявляли в 1998 году, но тогда он произошел по внутреннему долгу. А последний пропуск выплат по внешнему долгу был еще после революции в России в 1917 году.

— Если россиянам не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода и на счета не поступят доллары — то это дефолт, — объяснил главный инвестиционный директор Берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.