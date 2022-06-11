Германия до сих пор не доставила в Украину ни одной единицы тяжелого оружия. В то же время правительство страны готовится поставить в Украину гаубицы и самоходные зенитные системы.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью «НВ».

По его словам, по состоянию на 105-й день войны России против Украины в Украину из Германии доставили ни одной единицы тяжелой техники — артиллерии, гаубиц, боевых машин пехоты, танков.

Андрей Мельник отметил, что в ближайшее время правительство Германии планирует выполнить некоторые из своих обещаний по поставкам тяжелого оружия.

— 7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам, мы эти системы получим где-то 22 июня; и самоходные зенитные системы, так называемые «Гепарды». Это тоже старое оружие — 30 единиц, — рассказал он.

Посол говорит, что 15 «Гепардов» Украина должна получить до конца июля, еще 15 — до конца августа. И подчеркивает, что только два решения из всех объявленных германским правительством в настоящее время находятся на стадии реализации.

Напомним, что несмотря на обещания Германия за 9 недель свела к минимуму военную поддержку Украины и практически не предоставила оружия.