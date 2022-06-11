Вооруженные силы Украины ведут в Херсонской области контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка.

Об этом сообщил Херсонский городской совет.

Там также отмечают, что поселок Таврийский находится полностью под контролем Украины.

Отметим, что взрывы, которые продолжались несколько часов, были слышны в Херсоне с 5 утра. О боевых действиях сообщают и жители области, в частности, напряженной остается ситуация на границах областей и в Бериславском районе.

В результате обстрелов много поврежденных домов, раненых мирных жителей, убит скот. В области проблема с лекарством и детским питанием.

Большинство банковских учреждений в Херсоне не работают, но начинают открываться российские финансовые учреждения. Критическая ситуация становится в образовательной и медицинской областях, большинство врачей и учителей отказываются работать с оккупантами.

Напомним, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российские военные боятся контрнаступления украинских бойцов и освобождения Херсона.