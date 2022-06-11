Из-за «разрыва экономических отношений» с США в России придумали себе «новую большую восьмерку».

Об этом написал глава Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram.

— Экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает трещать под нагрузкой введенных против России санкций. Разрыв Вашингтоном и его союзниками существующих экономических отношений привёл к формированию новых точек роста в мире. Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу, — отметил он.

По словам Володина, эти страны «желают развивать диалог и взаимовыгодные отношения с Россией».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия утратила доверие всего мира и теперь может напасть на любую страну, помимо Украины.