Освобождение Херсонщины будет постепенным, чтобы не рисковать людьми там, где в этом нет нужды.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в интервью La Repubblica.

По словам губернатора, украинская армия не может себе позволить российскую тактику с большими рывками по открытой местности, которые ни к чему не ведут.

— Если бы мы это сделали, то потеряли бы многих людей. У нас другая концепция войны и жизни: россияне убивают своих солдат, мы стараемся ограничить потери. Они стреляют, мы полагаемся на военную тактику, — объяснил Виталий Ким.

Он добавил, что на южном фронте Россия в основном воюет старым советским оружием, которые прежде всего представляет риск для мирного населения из-за своей крайне низкой меткости.

— Они воюют со старым оружием, которое имеет погрешность в двести метров, что в четыре раза превышает европейские стандарты. А потом, правда, они безразличны к украинскому населению. Когда у них заканчиваются военные объекты, они стреляют по домам, — конкретизировал начальник военной администрации, назвав это террором против гражданских.

Напомним, военные рассказали, что усложняет контрнаступление ВСУ на Херсон.