В Украине за первые пять месяцев 2022 года производство чугуна, стали и проката снизилось в среднем на 47% в годовом измерении.

Об этом сообщает Укрметаллургпром.

Так, за январь-май текущего года металлургическими предприятиями произведено 4,15 миллионов тонн чугуна, что на 46,7% меньше, чем в прошлом.

В то же время, стали произвели 4,24 миллионов тонн, что на 47,2% меньше показателя соответствующего периода 2021 года. Также на 47,3% упало количество проката по сравнению с прошлым годом – до 3,79 миллионов тонн.

В апреле сообщалось, что украинская металлургия постепенно возобновляет работу. Крупнейшие компании перезапускают свои предприятия.