Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на портале Верховной Рады.

Документ вносит изменения в Закон Украины «Об основах национального сопротивления», в части, где речь идет о задачах территориальной обороны и зонах выполнения таких задач.

— Воинские части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и добровольческие формирования территориальных громад по решению Главнокомандующего ВСУ могут привлекаться к выполнению задач территориальной обороны вне своей зоны территориальной обороны и в районах ведения военных (боевых) действий, — говорится в документе.

Документ закрепляет возможность выполнения задач теробороной на всей территории Украины, включая районы ведения боевых действий и временно оккупированные территории.

Из закона убрали ограничение выполнения задач территориальной обороной, которые вступали в силу на момент развертывания в пределах соответствующей территории группировки регулярных войск.

Решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения боевых действий принимается Главнокомандующим ВСУ.

Закон вступит в силу после публикации, 12 июня.

Ранее начальник штаба Теробороны ВСУ Сергей Собко рассказал, что із 32 бригад теробороны 25 – воюют в полном составе или частично.