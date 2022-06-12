Чтобы сопротивляться ВС РФ на юге Украины, армии необходимо более тяжелое вооружение, чем уже полученное, и в большем количестве.

Какие именно это средства — рассказал полковник Роман Костенко в интервью газете La Stampa.

В беседе с журналистами итальянского издания нардеп рассказал, что Николаев атакуют практически без остановки.

— Раньше противник использовал ракеты, теперь стали бросать кассетные бомбы. И это приводит к гибели многих мирных жителей. В начале марта русские почти вошли в город, затем их отбросила украинская армия. Теперь они в 20 километрах от нас, — сказал он.

Относительно целей президента России Владимира Путина на данный момент, Роман Костенко не исключает его по-прежнему существующих амбиций по поводу взятия юга Украины.

— Он, конечно, хочет взять Луганскую и Донецкую области, но хочет идти дальше: Одесса, Черное море до Приднестровья, чтобы иметь дорогу в Европу и иметь возможность влиять на европейскую экономику своим шантажом. Чтобы ответить россиянам ударом на удар, украинской армии необходимо более тяжелое вооружение, чем уже полученное, и в большем количестве, — сказал Роман Костенко.

Он озвучил четкие представления о вооружениях, которые потребуются Украине для эффективного сопротивления российской агрессии.

— Ракеты дальнего радиуса действия, то есть реактивные системы залпового огня легких самоходных установок М142 «Химарс», дальнобойная самоходная артиллерия с высокоточными снарядами, технологические средства наблюдения, в том числе беспилотные дроны для управления артиллерией ночью, гранаты, боеприпасы. Затем тяжелая бронетехника: танки, БМП, бронеавтомобили для перевозки войск, — перечислил полковник.

Напомним, ранее Роман Костенко, принимающий непосредственное участие в обороне Николаева, рассказал, как продвигается украинская армия в сторону Херсонщины.