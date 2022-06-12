Фото: Reuters

На южном участке фронта российские подразделения пытаются удержать свои позиции, обстреливая окружающие села.

Ситуацию на поле боя по состоянию на вечер докладывает Генштаб.

В частности, под вражеские РСЗО и артиллерию попали Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений, на Северском россияне обстреливают Черниговщину (село Хреновка) и Сумщину (село Александровка).

На Слобожанском направлении российские инженеры возводят оборонительные позиции в районе Нового Бурлука. Из минометов и артиллерии были обстреляны села Замуловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки. Враг безуспешно атаковал украинскую оборону у Долгенького-Мазановки и Долгенького-Долины.

На Лиманском направлении противник продолжает обстреливать украинские позиции, перегруппироваваться и готовиться к последующим атакам.

В Северодонецке продолжаются уличные бои, россияне используют как ствольную артиллерию, так и РСЗО. В стороне Бахмута оккупанты безуспешно штурмовали Врубовку и агломерацию Орехово-Золотое, в обоих случаях атаки отразили.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях российская армия продолжает обстреливать украинских защитников, чтобы помешать им перегруппироваться.

Как сообщалось, сегодня утром российские силы на Николаевско-Херсонском направлении также сидели в обороне, атаковать не пытались.