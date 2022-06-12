Министр обороны Алексей Резников аккуратно предположил,что еще до конца июня в Украину доберутся американские HIMARS.

В разговоре с The Economist глава оборонного ведомства посетовал, что «бюрократия Запада пересилила его ценности».

По словам министра обороны, через считанные недели РСЗО от США уже зайдут на территорию Украины.

— Скоро. Может через неделю, может через две, — отметил Алексей Резников.

Он также попросил Запад не мешкать с поставками тяжёлого вооружения, чтобы нанести поражение России.

— Дайте нам инструменты, и мы покончим с этим, — пообещал министр.

Напомним, полковник Роман Костенко говорил, что американские РСЗО помогли бы Украине развить наступление на Херсонщине.