Кабинет министров поддержал запуск экспериментального проекта по оформлению паспортов за границей.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина №678.

Вступление в силу постановления состоится 25 июня.

Граждане смогут оформлять новые и обменивать старые паспорта через подразделения Государственной миграционной службы за рубежом.

Кабмин дал поручение Министерству внутренних дел подготовить отчет до конца 2022 года по результатам внедрения проекта за 6 месяцев и представить его на заседании правительства.

Напомним, в Украине расширили список территорий, переселенцам из которых положены помощь на проживание. В обновленный список вошли три громады из Николаевской области