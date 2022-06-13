Общественность Литвы приобрела для Украины 110 противодронных орудий литовского производства EDM4S Sky Wiper.

Об этом сообщил телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас.

Литовцы назвали пушки для Украины «Убийцами орков» Стоимость оружия — 1,5 миллиона евро. Пушки обещают передать Украине в кратчайшие сроки, их распределят среди 35 воинских частей.

Напомним, что Литва отказалась от поставок российского газа, нефти и электричества с 22 мая.