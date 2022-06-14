Заместителя гендиректора Херсонской областной детской больницы подозревают в госизмене. По информации правоохранителей, он передавал врагу данные о сотрудниках полиции Херсонщины.

Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской облсти.

По данным следствия, в начале марта подозреваемый, исполняющий обязанности директора заведения здравоохранения, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудниками спецслужб РФ и представителями оккупационных властей страны-агрессора.

— По собственной инициативе он сообщил представителям страны-агрессора, что в архив детской больницы передана на хранение медицинская документация с карточками и личными делами сотрудников Главного управления Нацполиции в Херсонской области. После этого оккупанты получили доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках полиции региона, — отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование осуществляется сотрудниками Управления СБУ в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что жителю Львова объявили подозрение в государственной измене. Он корректировал ракетный удар по городу, в результате которого погибли четыре человека.