Американский политик и актер Арнольд Шварценеггер призвал страны мира как можно скорее отказаться от поставок топливных ресурсов из России.

Об этом он сказал на климатическом форуме в Вене.

Он отметил, что за первые два месяца войны Россия запустила около 1300 ракет по Украине стоимостью 7,7 миллиарда евро. За это же время, сказал он, Европа заплатила России 44 миллиарда евро за топливо.

— Конечно, россияне расстроены тем, что теряют всех своих солдат, и так много техники, танков, самолетов. Но они говорят: «Эй, по крайней мере, нам не нужно платить за эту войну. Европейцы шлют нам деньги, они платят за эту войну». Как на это не смотри, на наших руках кровь, потому что мы финансируем эту войну, — сказал он.

Ранее сообщалось, что среднемесячные доходы России от экспорта нефти выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. В 2022-м доход РФ от продажи нефти и газа составит около 285 миллиардов долларов.