Эстония из соображений безопасности выслала из страны Рамиля Усманова, которого полиция безопасности называет кремлевским провокатором.

Об этом сообщает ERR.

«Сегодня исполняется 81 год со дня июньской депортации. 1941 год не просто история — до сих пор некоторые хотят вернуть его. Сегодня мы вместе с полицией выслали еще одного кремлевского провокатора, который угрожал безопасности Эстонии: Рамиля Усманова», — сообщила полиция безопасности.

Усманов возглавлял Южноэстонский союз ветеранов афганской войны и был одним из активистов Союза граждан РФ в Тарту.

В начале мая из страны был выслан Алексей Есаков, один из организаторов «Бессмертного полка» в Эстонии.

В начале апреля Эстония объявила, что высылает 14 сотрудников консульств России и закрывает генеральное консульство РФ в Нарве и Тарту.

Напомним, в Эстонии будут судить мужчину с двойным гражданством – России и Эстонии – за поддержку российской агрессии и попытку вывезти в РФ дроны для российской армии.