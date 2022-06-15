Подразделение Dark Angel в составе Иностранного легионе записало на свой счет сожженный российский танк на Николаевщине. Технику подбили ракетой из Javeline.

Об успешной операции сообщает International Volunteers Report.

Несколько легионеров по степи подкрались к оккупированному Россией населенному пункту в Николаевской области и пользуясь рельефом местности неспешно навелись на вражеский танк.

Запустив ракету в цель, члены Dark Angel быстро покинули краткосрочную позицию, чтобы не попасть под огонь вражеской артиллерии.

— Количество убитых и раненых орков подтвердить не удалось, но перед ударом вокруг танка было замечено несколько, — добавили добровольцы, воюющие за украинскую армию.

Напомним, доброволец из Техаса сжег российский Т-72 недалеко от Николаева.