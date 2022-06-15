Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что страны-члены Альянса помогут Украине перейти с советского оружия на современное западное.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

— НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Альянса, — заявил Йенс Столтенберг.

Также по словам генсека НАТО, министры обороны Альянса вечером 15 июня должны объявить о выделении Украине новой военной помощи. Она будет включать тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.

Напомним, в МИД РФ заявили, что Россия должна будет «нейтрализовать потенциальные угрозы» своей безопасности в случае увеличения войск НАТО в Польше.