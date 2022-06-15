Боевой генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в первые месяцы полномасштабной войны, сообщил, что Украина ударит по Керченскому мосту, как только получит необходимое вооружение.

Об этом он сказал в интервью изданию «Крым.Реалии».

Дмитрий Марченко отметил, что такой расклад понимают как российские военные и гражданские, так и украинские.

— Это сто процентов. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения. Это мы как основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте: те, которые бегали в Симферополе и Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое, — сказал Дмитрий Марченко.

Ранее такие планы озвучивал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявлял, что Вооруженные силы Украины, как только появится возможность, ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкрепления своей армии.