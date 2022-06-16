Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.

Об этом сообщил председатель правления «Укрзализниці» Александр Камышин в Telegram.

Визит европейских лидеров в Киев ранее подтвердили высокопоставленных дипломатов и чиновников в Евросоюзе. Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги планируют встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ожидается, что они выразят поддержку Украине накануне обнародования заключения Еврокомиссии по поводу статуса кандидата в члены ЕС.

Напомним, что Еврокомиссия уже 17 июня посоветует членам альянса дать Украине статус кандидата в члены ЕС.