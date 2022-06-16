Восьмой апелляционный суд Львова запретил «Партию Шария», это уже девятая партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

Об этом сообщает общественное движение «Чесно».

Это вторая попытка запретить эту пророссийскую партию, которая в итоге стала результативной.

Впервые СБУ потребовала запретить «Партию Шария» в Окружном административном суде города Киева год назад.

Теперь имущество этой политсилы должны передать в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.

Кроме этого, сегодня суд также запретил появившуюся в 2015 году, после ликвидации КПУ, партию «Левая оппозиция».

В то же время рассмотрение запрета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которое тоже проходило сегодня, суд перенес на 20 июня.

Напомним, 5 мая в Испании был задержан пророссийский блоггер Анатолий Шарий, которого подозревают в государственной измене.