Восьмой апелляционный суд Львова запретил «Партию Шария», это уже девятая партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.
Об этом сообщает общественное движение «Чесно».
Это вторая попытка запретить эту пророссийскую партию, которая в итоге стала результативной.
Впервые СБУ потребовала запретить «Партию Шария» в Окружном административном суде города Киева год назад.
Теперь имущество этой политсилы должны передать в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.
Кроме этого, сегодня суд также запретил появившуюся в 2015 году, после ликвидации КПУ, партию «Левая оппозиция».
В то же время рассмотрение запрета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которое тоже проходило сегодня, суд перенес на 20 июня.
Напомним, 5 мая в Испании был задержан пророссийский блоггер Анатолий Шарий, которого подозревают в государственной измене.
Восьмой апелляционный суд Львова запретил «Партию Шария», это уже девятая партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.
Об этом сообщает общественное движение «Чесно».
Это вторая попытка запретить эту пророссийскую партию, которая в итоге стала результативной.
Впервые СБУ потребовала запретить «Партию Шария» в Окружном административном суде города Киева год назад.
Теперь имущество этой политсилы должны передать в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.
Кроме этого, сегодня суд также запретил появившуюся в 2015 году, после ликвидации КПУ, партию «Левая оппозиция».
В то же время рассмотрение запрета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которое тоже проходило сегодня, суд перенес на 20 июня.
Напомним, 5 мая в Испании был задержан пророссийский блоггер Анатолий Шарий, которого подозревают в государственной измене.