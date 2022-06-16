Бывший президент США Дональд Трамп раздумывает над тем, чтобы до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года выдвинуть свою кандидатуру президентских выборах, которые пройдут в 2024.

Об этом сообщает CNN.

По информации источников издания, что Трамп близок к тому, чтобы объявить о решении баллотироваться на второй срок. В частности, друзьям и сторонникам он уже рассказал об этих планах.

— Объявление до промежуточных выборов позволит ему подготовить поле битвы, укрепить донорскую базу и получить фору после промежуточных выборов, — отметил бывший сотрудник предвыборного штаба Трампа.

При этом, по данным CNN, часть сторонников обеспокоены планами Трампа, более того советники и доверенные лица рекомендовали ему отложить официальное начало кампании до 2023 года.

Напомним, Президент США Джо Байден продлил действие указа, позволяющего вводить санкции в связи с иностранным вмешательством в выборы в стране.