Исполнительный комитет Николаевского горсовета принял решение запретить использование русского языка в учреждениях среднего образования с 1 сентября.

Об этом гласит соответствующее решение №367 от 17 июня.

Согласно документу, в связи с полномасштабным вторжением войск РФ на территорию Украины, в школах Николаева запрещается функционирование 1-4 классов с русским языком обучения.

Также под запретом изучение языка агрессора в качестве предмета, курса или факультатива для 1-11 классов. Новые меры касаются всех коммунальных учреждений образования.

Напомним, оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, на которых было предъявлено требование с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам.