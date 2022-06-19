Страна-агрессор Россия хочет, чтобы санкции против экспорта ее зерна и зерновых были сняты в обмен на открытие коридоров для вывоза зерна из портов Украины.

Об этом заявил постоянный координатор ООН в Турции Альваро Родригес в интервью СNN Türk.

По его словам, вывести суда с зерном не так просто, как можно подумать.

— Поскольку мы знаем, что российский флот находится в Черном море, мы также знаем, что Украина имеет мины на своих берегах для их собственной безопасности. Вот почему необходимо провести много переговоров, чтобы мы могли прийти к соглашению о том, как сделать этот шаг, — сказал он.

Альваро Родригес заявил, что сейчас переговоры идут на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что украинское зерно будет доставлено на мировые рынки благодаря механизму командного центра, который планируется создать в Стамбуле.