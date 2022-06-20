Папа Римский Франциск обратился к паломникам на площади Святого Петра в Риме и призвал побуждать себя каждый день думать о том, как можно помочь Украине.

Об этом пишет Vatican News со ссылкой на воскресную проповедь Папы Франциска.

— И в этот момент не забываем о многострадальном украинском народе. Я хочу, чтобы все вы задавали себе вопрос: Что сегодня делаю именно я для украинского народа? Молюсь? Прилагаю какие-то усилия? Стараюсь ли понять? Что я сегодня делаю для украинского народа? Пусть каждый ответит в своем сердце, – сказал он.

Как утверждает пресс-служба Ватикана, эти слова понтифик сказал экспромтом.

Также в воскресной проповеди Папа Франциск призвал молиться о народе Мьянмы, страдающем от насилия и преследований в своей стране. Он добавил, что десятки тысяч убегают из собственных домов и им не хватает базовой гуманитарной помощи.

На площади Святого Петра собралось несколько десятков паломников, которые вместе с понтификом произнесли молитву «Ангел Господень».

Напомним, Папа Римский Франциск встретился с женами двух офицеров полка «Азов», которые сейчас находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.