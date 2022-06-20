В Херсоне российские оккупанты не доверяют местным коллаборантам и заменяют их внешними кадрами из ОРДЛО.

Об этом сообщил первый заместитель главы облсовета Херсонской области Юрий Соболевский.

— Провалы окупационных властей в их попытках сломить жителей, сломить их любовь к Украине, существенно подорвало доверие орков к тем колабарантам, которые должны были стать «областной властью» и организовывать новую жизнь в формате русского мира, — рассказал он.

По словам Соболевского, именно поэтому сейчас наблюдается «процесс физического замещения коллаборантов и открытое смещение центров принятия решений в Херсонской области».

— Фейковую областную администрацию «усиливают» внешними кадрами с ЛДНР, а офис партии Единая Россия вообще начинает жить самостоятельной жизнью, переходя от «гуманитарной помощи» к организации приемов официальных визитов должностных лиц и депутатов РФ, массовых мероприятий и формированию политики в области, — указывает первый заместитель главы облсовета.

Кроме того, Юрий Соболевский считает, что коллаборанты и предатели начинают искать выход из ситуации, чтобы избежать уголовной ответственности после освобождения области от оккупантов.

Напомним, что лидеры оккупантов в Херсоне испытывают беспокойство в связи с партизанским движением в городе и нанимают личную охрану, в том числе военных РФ.