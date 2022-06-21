Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что общество и предприниматели устали принимать украинских беженцев.

Об этом сообщает Delfi.

По его словам, сразу после начала войны России против Украины у многих были надежды на то, что она скоро закончится и все разрешится, но этого не произошло, поэтому энтузиазм угас.

— Даже при сохранении существующего финансирования есть предприниматели, которые говорят: «нет, мы прекращаем», и поэтому нам нужно искать другие решения, — сказал Кристапс Эклонс.

Глава МВД призвал жителей рассматривать возможности размещения у себя беженцев из Украины в частном порядке.

По данным Министерства внутренних дел информации Латвии, на сегодняшний день в Латвию прибыло от 32 до 33 тысяч украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что если бы 30 тысяч украинских беженцев остались жить в Эстонии, это могло бы задержать сокращение населения Эстонии более чем на 20 лет.